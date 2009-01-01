Эксперт спрогнозировал, кого могут ликвидировать следующим после "Гиви"

Ходаковский призывал Кремль убить его без риска для окружающих год назад.
Об этом заявил эксперт международного аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик в своем Twitter.
"После убийства "Гиви" Ходаковский остался последним военным командующим ДНР. Он призывал Кремль убить его без риска для окружающих год назад", — написал он.
After #Givi was assassinated Khodakovsky is the last #DNR military commander. He called the Kremlin to kill him gently already a year ago. https://t.co/6JfIZmIUzL— Balazs Jarabik (@BalazsJarabik) 8 лютого 2017 р.
Ранее СМИ писали, что в захваченном Донецке Михаил Толстых уничтожен в результате взрыва, прогремевшего на базе банды "Сомали". До этого в террористической ДНР сообщили, что боевик убит в результате теракта.