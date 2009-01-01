Эксперт спрогнозировал, кого могут ликвидировать следующим после "Гиви"

Ходаковский призывал Кремль убить его без риска для окружающих год назад.

Александр Ходаковский. 62.ua/

После убийств главаря банды "Сомали"— Михаила Толстых (прозвище "Гиви") , следующим ликвидированным может стать главарь боевиков самопровозглашенной ДНР

Об этом заявил эксперт международного аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик в своем Twitter.

"После убийства "Гиви" Ходаковский остался последним военным командующим ДНР. Он призывал Кремль убить его без риска для окружающих год назад", — написал он.

After #Givi was assassinated Khodakovsky is the last #DNR military commander. He called the Kremlin to kill him gently already a year ago. https://t.co/6JfIZmIUzL — Balazs Jarabik (@BalazsJarabik) 8 лютого 2017 р.

Ранее СМИ писали, что в захваченном Донецке Михаил Толстых уничтожен в результате взрыва, прогремевшего на базе банды "Сомали". До этого в террористической ДНР сообщили, что боевик убит в результате теракта.