Эксперт спрогнозировал, кого могут ликвидировать следующим после "Гиви"

После убийств главаря банды "Сомали"— Михаила Толстых (прозвище "Гиви") , следующим ликвидированным может стать главарь боевиков самопровозглашенной ДНР

Об этом заявил эксперт международного аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик в своем Twitter.

"После убийства "Гиви" Ходаковский остался последним военным командующим ДНР. Он призывал Кремль убить его без риска для окружающих год назад", — написал он.

After #Givi was assassinated Khodakovsky is the last #DNR military commander. He called the Kremlin to kill him gently already a year ago. https://t.co/6JfIZmIUzL