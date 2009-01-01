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Эксперт спрогнозировал, кого могут ликвидировать следующим после "Гиви"

Сегодня, 07:38

Ходаковский призывал Кремль убить его без риска для окружающих год назад.

Ходаковский
Александр Ходаковский. 62.ua/
После убийств главаря банды "Сомали"— Михаила Толстых (прозвище "Гиви"), следующим ликвидированным может стать главарь боевиков самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский.

Об этом заявил эксперт международного аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик в своем Twitter. 

 

"После убийства "Гиви" Ходаковский остался последним военным командующим ДНР. Он призывал Кремль убить его без риска для окружающих год назад", — написал он.

Ранее СМИ писали, что в захваченном Донецке Михаил Толстых уничтожен в результате взрыва, прогремевшего на базе банды "Сомали". До этого в террористической ДНР сообщили, что боевик убит в результате теракта.

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