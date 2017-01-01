Экспертиза подтвердила подлинность голосов в разговоре Саакашвили с Курченко

Экспертиза была проведена Украинским НИИ спецтехники и судебных экспертиз СБУ.

Экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко "24 канал"

Фоноскопическая экспертиза, проведенная СБУ, подтвердила подлинность голосов в разговоре между Михеилом Саакашвили и Сергеем Курченко

Экспертиза была проведена Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице Facebook.

"Проведена фоноскопическая экспертиза, подтверждающая подлинность голосов на зафиксированных разговорах между М. Саакашвили и С. Курченко. Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия", — заявила она.

Также она добавила, что сейчас почти 15 человек, которые содействуют украинским правоохранительным органам в документировании вероятных уголовных правонарушений Саакашвили, Курченко, Дынника и Дангадзе, допрошены в качестве свидетелей и находятся под защитой государства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что соратник Саакашвили пожелал зарубежной экспертизы "пленок" Курченко.