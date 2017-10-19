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Эксперты назвали три версии, почему обострились военные действия на Донбассе

Сегодня, 11:32

Гай отметил, что пока обострение на фронте не несет признаков широкомасштабного наступления.

Боевики, Донбасс, Новороссия, окопы
Боевики на Донбассе, иллюстрация. vchasnoua.com
Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе. Подогрев политических дискуссий активизацией боевых действий — излюбленный прием Москвы.

Среди вероятных причин, из-за которых на востоке Украины обострилась ситуация в последние дни, сами военные и эксперты, выделяют три основных, пишет Апостроф.

Официальная версия, которую озвучивают в штабе АТО — провокации России накануне встречи переговорщиков в Минске.

"Это желание дискредитировать ВС Украины накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы (состоялось в Минске 18 октября, — ред.)", — заявили в пресс-центре штаба.

Между тем, аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, причиной обострения ситуации в зоне АТО стала реакция России на голосование парламентом Украины за законопроект по реинтеграции Донбасса.

"Перед каждым важным решением Россия идет на эскалацию, в особенности перед выходом на новый формат договоренностей. Законом об оккупированных территориях Украина существенно повысила ставки, а России крайне невыгодно вешать этот регион полностью на себя. Поэтому любыми методами РФ будет давить", — говорит эксперт.

В свою очередь, замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь причиной обострения в зоне АТО назвал неутешительные для России результаты переговоров спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"У России и путинского режима ситуация сейчас ухудшается. Переговоры Суркова и Волкера, которые проходят, явно идут в одни ворота, то есть Волкер просто ставит условия, как лучше сдаться. Соответственно, сейчас можно ожидать всего чего угодно, что мы и видим на Донбассе: усиление обстрелов. Другой момент — могут быть провокации в Крыму и даже Приднестровье", — сказал Самусь.

Вторая версия — военно-рабочая. Известный волонтер Мирослав Гай заявил, что у боевиков и российских наемников происходит ротация, и очень часто беспокоящий, провокационный огонь просто прощупывает линию фронта.

"Они ведь тоже не знают все по нашей линии фронта, поэтому проверяют: где какие произошли изменения, зашли ли новые подразделения, ведем ли мы обманные или реальные действия. Ситуация стабильно напряженная, но стабильно контролируемая ВСУ", — пояснил он.

Волонтер отмечает, что пока обострение на фронте не несет признаков широкомасштабного наступления.

"Я разговаривал с командирами батарей на фронте, и они считают, что обстрелы носят провокационный характер. Если бы речь шла о наступательных действиях, то менялись бы позиции, инфраструктура, но никаких соответствующих изменений, которые говорили бы о том, что готовятся наступление или глобальная операция, нет", — говорит Гай.

Третья версия — протестно-политическая. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что "как только на Печерских холмах начинаются протестные акции, так у нас на фронте сразу же обострение, обстрелы, кровопролитие и все остальное? – говорит.

Поэтому я считаю, что это — политическая манипуляция, ведь нужно перебить информационную волну. Народ, как известно, очень сильно сопереживает солдатам на фронте. Это рассеивает внимание и отвлекает. Раньше всегда это срабатывало.

Дело в том, что ситуация на фронте на сегодня более-менее стабильна. В большей степени она зависит от внешнеполитических факторов, а не внутренних. У России сейчас не те позиции, чтобы обострять ситуацию на фронте, в особенности после встреч Суркова с Волкером"…Наша артиллерия отвечает по полной программе, поэтому уже никто не сидит под длительными обстрелами".

Напомним, в штабе АТО сообщали, что 18 октября, в районе проведения АТО обстановка и дальше обострялась. Враг существенно увеличил количество огневых провокаций и все чаще применял минометы различных калибров, 53 раза нарушив "перемирие". Силовики 31 раз ответным огнем подавили активность оккупантов. В результате боевых действий два украинских воина были ранены, еще один боец ранен в результате подрыва. 

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Донбасс, обострение, война, конфликт, фронт, Гай, Тышкевич, Самусь, протест, Рада
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