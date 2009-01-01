Эксперты назвали военным преступлением призыв крымчан в российскую армию

Украинская власть должна собирать доказательства этих преступлений.

Привлечение крымчан в Вооруженные силы России и вывоз их из оккупированного полусотрова — это отдельные военные преступления для Международного уголовного суда.

Об этом пишет Николай Мирный в своей статье для ZN.UA.

В сентябре ООН в своем докладе напомнила России, что согласно ст. 51 четвертой Женевской конвенции оккупационному государству запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Также запрещается давление и пропаганда в пользу добровольного вступления в армию.

Автор отмечает, что перемещение граждан Украины на службу в регионы России нарушает еще и ст. 49 этой конвенции.

"Согласно украинскому законодательству, граждане, проживающие сейчас в оккупированном Крыму, даже если они принуждены были брать российские паспорта, все равно — граждане Украины", — объясняет председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"Россия не имеет права заниматься военной пропагандой. Но мы видим много мероприятий, выставок и соревнований. Она проводит их даже среди несовершеннолетних детей. Эта пропаганда направлена на то, чтобы дети пошли в российскую армию, когда станут совершеннолетними", — говорит Скрипник.

Привлечение крымчан в Вооруженные силы России и вывоз их из Крыма — это отдельные военные преступления для Международного уголовного суда.

Кандидат юридических наук Института международных отношений Национального университета им. Т.Шевченко Антон Кориневич говорит, что украинская власть должна собирать доказательства этих преступлений.

"Украина и украинские правозащитники должны искать как можно больше фактов, данных о призыве и присылать их в Международный уголовный суд. Это покажет суду в Гааге, что это действительно военное преступление, и что суд должен использовать свою юрисдикцию относительно этого преступления", — подчеркивает эксперт.

Напомним. в Украине возмущены незаконными действиями России в Крыму: требуют отменить призыв в армию.

В этом году в армию РФ призовут от 2 до 5 тыс. крымчан.

Ранее сообщалось, что Россия незаконно призвала весной и летом 2017 года в свою армию больше 1,7 тысячи крымчан, что составляет 80% от плана призыва на полуострове.

Впервые со времени начала оккупации Крыма в 2014 году Министерство обороны России отправит молодых людей с полуострова на службу в армию в различные регионы РФ.