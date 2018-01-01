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Энергосфера и многострадальный ОПЗ: обнародован список объектов большой приватизации-2018

Сегодня, 19:04

Из окончательного перечня исключили "Аграрный фонд", "Завод алюминиевой фольги" и "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

ОПЗ завод
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Кабмин обнародовал окончательный перечень объектов, которые в 2018 году подлежат продаже в рамках большой приватизации государственной собственности

В список вошли 23 объекта – на три меньше, чем при утверждении списка на заседании Кабмина 10 мая.

В первую очередь речь идет о 5-ти облэнерго ("Запорожьеоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго") и 4-х теплогенерирующих предприятиях ("Днепровская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль" и "Криворожская теплоцентраль"), а также компания "Центрэнерго".

Также в перечень попали:

  • "Одесский припортовый завод",
  • "Днепровский электровозостроительный завод",
  • "Объединенная горно-химическая компания",
  • угольная компания "Краснолиманская",
  • "Турбоатом",
  • "Азовмаш",
  • завод "Электротяжмаш",
  • "Сумыхимпром",
  • "Запорожский титано-магниевый комбинат",
  • "Президент-Отель",
  • ОАО "Ориана",
  • ЧАО "Индар",
  • "Украгролизинг".

Таким образом, из окончательного перечня исключили "Аграрный фонд", "Завод алюминиевой фольги" и "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Напомним, в конце апреля сообщалось, что функционирование Одесского припортового завода полностью прекращено из-за приостановки подачи газа.

Ранее сообщалось о том, что в Николаеве судостроительный завод пустят с молотка.

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Теги:  
приватизация, облэнерго, ОПЗ, Кабмин
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