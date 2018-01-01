Энергосфера и многострадальный ОПЗ: обнародован список объектов большой приватизации-2018

Из окончательного перечня исключили "Аграрный фонд", "Завод алюминиевой фольги" и "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".
В список вошли 23 объекта – на три меньше, чем при утверждении списка на заседании Кабмина 10 мая.
В первую очередь речь идет о 5-ти облэнерго ("Запорожьеоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго") и 4-х теплогенерирующих предприятиях ("Днепровская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль" и "Криворожская теплоцентраль"), а также компания "Центрэнерго".
Также в перечень попали:
Таким образом, из окончательного перечня исключили "Аграрный фонд", "Завод алюминиевой фольги" и "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".
Напомним, в конце апреля сообщалось, что функционирование Одесского припортового завода полностью прекращено из-за приостановки подачи газа.
Ранее сообщалось о том, что в Николаеве судостроительный завод пустят с молотка.
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