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Эрдоган снова приехал в Киев на встречу с Порошенко

Сегодня, 15:54

Глава турецкого государства по-украински приветствовал почетный караул.

Киев, Порошенко, Эрдоган
Эмине и Реджеп Тайип Эрдоган, Петр и Марина Порошенко @poroshenko
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Администрацию президента на переговоры с главой украинского государства Петром Порошенко.

Порошенко и его супруга Марина встречали Эрдогана и его супругу Эмине на крыльце АП на красном ковре, сообщает УНИАН.

Оркестр почетного караула президента исполнил государственные гимны Украины и Турции.

Эрдоган на украинском языке поприветствовал почетный караул. "Приветствую воинов", — сказал президент Турции.

Отдельно на крыльце АП выстроилась турецкая правительственная делегация в количестве 13 членов и члены украинского правительства. Порошенко и Эрдоган пожали руки членам правительства обеих стран и зашли в здание АП.

В рамках визита Эрдогана состоится шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством лидеров государств.

Также стороны обсудят пути углубления двустороннего взаимодействия на всех стратегических направлениях, вопросы международного мира и региональной безопасности.

По итогам заседания Стратегического совета планируется подписание ряда двусторонних документов.


Напомним, предыдущий раз в Киеве Порошенко и Эрдоган встречались 20 марта 2015 года, и их встреча продолжалась три часа с глазу на глаз.

Фото: @poroshenko

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