Эрдоган снова приехал в Киев на встречу с Порошенко

Глава турецкого государства по-украински приветствовал почетный караул.
Порошенко и его супруга Марина встречали Эрдогана и его супругу Эмине на крыльце АП на красном ковре, сообщает УНИАН.
Оркестр почетного караула президента исполнил государственные гимны Украины и Турции.
Эрдоган на украинском языке поприветствовал почетный караул. "Приветствую воинов", — сказал президент Турции.
Отдельно на крыльце АП выстроилась турецкая правительственная делегация в количестве 13 членов и члены украинского правительства. Порошенко и Эрдоган пожали руки членам правительства обеих стран и зашли в здание АП.
В рамках визита Эрдогана состоится шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством лидеров государств.
Также стороны обсудят пути углубления двустороннего взаимодействия на всех стратегических направлениях, вопросы международного мира и региональной безопасности.
По итогам заседания Стратегического совета планируется подписание ряда двусторонних документов.
Цього року відзначаємо 25-ту річницю встановлення дипломатичних відносин з Турецькою Республікою - справжнім стратегічним партнером України pic.twitter.com/kl2N7VEJXv— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 октября 2017 г.
Напомним, предыдущий раз в Киеве Порошенко и Эрдоган встречались 20 марта 2015 года, и их встреча продолжалась три часа с глазу на глаз.
Фото: @poroshenko