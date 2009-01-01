Эрдоган снова приехал в Киев на встречу с Порошенко

Глава турецкого государства по-украински приветствовал почетный караул.

Эмине и Реджеп Тайип Эрдоган, Петр и Марина Порошенко @poroshenko

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Администрацию президента на переговоры с главой украинского государства

Порошенко и его супруга Марина встречали Эрдогана и его супругу Эмине на крыльце АП на красном ковре, сообщает УНИАН.

Оркестр почетного караула президента исполнил государственные гимны Украины и Турции.

Эрдоган на украинском языке поприветствовал почетный караул. "Приветствую воинов", — сказал президент Турции.

Отдельно на крыльце АП выстроилась турецкая правительственная делегация в количестве 13 членов и члены украинского правительства. Порошенко и Эрдоган пожали руки членам правительства обеих стран и зашли в здание АП.

В рамках визита Эрдогана состоится шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством лидеров государств.

Также стороны обсудят пути углубления двустороннего взаимодействия на всех стратегических направлениях, вопросы международного мира и региональной безопасности.

По итогам заседания Стратегического совета планируется подписание ряда двусторонних документов.

Цього року відзначаємо 25-ту річницю встановлення дипломатичних відносин з Турецькою Республікою - справжнім стратегічним партнером України pic.twitter.com/kl2N7VEJXv — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 октября 2017 г.

Напомним, предыдущий раз в Киеве Порошенко и Эрдоган встречались 20 марта 2015 года, и их встреча продолжалась три часа с глазу на глаз.

Фото: @poroshenko