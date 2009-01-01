Эрдоган: Турция выступает за возвращение Крыма Украине: беззаконие нужно прекратить

Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым, заявил Эрдоган.

Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган. president.gov.ua

Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая оккупированный Крым.

Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на открытии шестого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, сообщает "Прямий".

"Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым", — заявил Эрдоган.

По его словам, Украина — ключевая страна в сфере безопасности в регионе.

Также он добавил, что правительство Турции верит в дипломатические шаги для прекращения беззакония в Крыму.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина рассчитывает, что Турция войдет в международную группу по деоккупации Крыма.