Еще два сенатора США призвали дать летальное оружие. Украине нужно защитить свой собственный народ

Украине нужно дать инструменты и вооружение, если она нуждается, чтобы защитить свой собственный народ, считает Дурбин.

Соединенным Штатам Америки нужно предоставить Украине летальное оружие, чтобы она защитилась от совместных российско-сепаратистских сил на востоке Украины.

Об этом заявили сенатор-демократ Ричард Дурбин и конгрессмен Майк Куигли, пишет "Радио Свобода".

Дурбин, второй по старшинству в Сенате демократ, член судебного, бюджетного и регламентного комитетов считает, что конфликт на Донбассе "достиг той точки, когда уже надо быть честными".

"Мы должны дать Украине инструменты и вооружение, если она нуждается, чтобы защитить свой собственный народ", — подчеркнул он.

Он также отметил, что предыдущая администрация 44-го президента США Барака Обамы не хотела давать Киеву летальную помощь, заявляя, что это может привести к деэскалации конфликта.

Теперь, по словам сенатора, "пришло время взглянуть на реальность".

По мнению конгрессмена Куигли, предоставление Украине оружия летального действия необходимо потому, что противник использует современные технологии и украинцы "противостоят передовой силе".

Стоит также отметить, в США много политических и военных деятелей выступающих за предоставление Украине летального оружия. Дональд Трамп пока не высказал свое мнение по этому вопросу. Экс-президент США Барак Обама заявлял, что выступает за политическое, а не военное решение конфликта на востоке Украины, его администрация все время отказывалась предоставить Украине оружие летального действия. В Вашингтоне только каждый раз отмечали, что такое решение не окончательное и может быть изменено в случае эскалации агрессии России.

Также напомним, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн просил Трампа защитить Украину от российской агрессии и подконтрольных ей боевиков в связи с эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе.

Видео: radiosvoboda.org