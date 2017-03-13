Еще один "сердечный приступ рака". В Донецке умер один из главарей ДНР

Владимир Макович скончался на 56-м году жизни.

Владимир Макович uvaga.b

В воскресенье, 12 марта, поздно вечером стало известно, чтоумер, который считался одним из главарей террористической "Донецкой народной республики".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал экс-замминистра иностранных дел республики Борис Борисов, сообщает РБК.

Эту же информацию сообщил "Интерфаксу" руководитель агентства News Front Константин Кнырик. Он указал, что Макович скончался из-за проблем с сердцем. "Предварительно, причина смерти — сердечный приступ", — сказал Кнырик.

Борисов не указал, что стало причиной смерти бывшего главаря ДНР.

По другим данным, первый "спикер Верховного совета ДНР" Владимир Макович скончался 12 марта на 56-м году жизни от опухоли головного мозга незадолго до операции.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "народного совета" ДНР, сообщает mk.ru.

Напомним, что в 2014 году Макович был самозваным "спикером Верховного совета ДНР".

Также напомним, в Москве вспыхнула эпидемия внезапных смертей высокопоставленных российских офицеров, боевиков и военных преступников, прошедших через командировки на украинский Донбасс и затем погибших на территории РФ при довольно странных обстоятельствах. При этом в качестве смерти называется онкология или проблемы с сердцем, так был рожден интернет-мем "Сердечный приступ рака".