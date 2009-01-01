Если Орда даст приказ воевать с Украиной, орудия могут развернуть против Кремля — политолог

Многие российские парни, начиная с весны 2014 года, оказались перед сложнейшим экзистенциальным выбором, пишет Окара.

В случае полномасштабной агрессии РФ в Украине российские военные могут "развернуть орудия" против тех, кто пошлет их воевать.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Окара в Facebook.

"Многие российские парни, начиная с весны 2014 года, оказались перед сложнейшим экзистенциальным выбором: выбор между ордынской системой, пославшей их (нас) воевать за "русский мир", за империю-орду, за духовные скрепы, и каким-то зыбким представлением, не очень внятно артикулированным комплексом идей — о сложнообъяснимом взаимопонимании (слово "братство" умерло) восточных украинцев и, с другой стороны, донских, кубанских, терских, яицких (уральских), сибирских и прочих казаков, о каком-то историческом опыте жизни до Орды, о Киевской Руси, которая не была империей и предшественницей Московского царства, о государстве недеспотического характера, о политической системе без насилия", — отметил он.

По его мнению, в этом формате украинцы и "неордынские великорусы" могли бы найти взаимопонимание и формат для какой-то синергии, однако после того, что произошло за последние три года,это невозможно.

"Но, не исключено, если Верховная Ставка Орды даст приказ им (нам) на запад, иначе говоря — воевать с "хунтой" (то есть с Украиной), возможно, что-то остановит? И орудия, направленные против Украины, развернутся против Орды?" — добавил Окара.

Напомним, ранее российский политолог объяснил, почему Москва не пойдет на масштабную агрессию против Украины.