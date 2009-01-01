"Если снаряд в одно место — двоих сразу не станет". Лукашенко объяснил отсутствие Путина на "Западе-2017"

Белорусский президент со смотровой площадки оценил "поле боя" на полигоне "Борисовский".

Александр Лукашенко на полигоне tut.by

Президенты Беларуси и России заранее договорились о раздельном участии в

Об этом заявил Александр Лукашенко журналистам, после того как проинспектировал ход учений, сообщает издание Tut.by.

"Изначально мы планировали, что будем вместе в Борисове. Но потом решили, что Путин на севере в Ленинградской области, а я в центре. Я рад, что мне доверили основную площадку учений", — заявил белорусский президент.

"Если снаряд в одно место — двоих сразу не станет", — пошутил Лукашенко и заявил, что те цели, которые ставились перед учениями, достигнуты.

"Мы все задачи полностью реализовали. Мы отрабатывали действия не только вооруженных сил нашей армии, которая постоянно дислоцируется в Беларуси, но и систему территориальной обороны Союзного государства. В России отрабатывали наши замыслы, там работали наши вооруженные силы и наша техника, вооружение, которое не может применяться у нас", — заявил он.

Белорусский лидер подчеркнул, что участники "показали способность наших вооруженных сил Беларуси и России по обороне союза и интересов наших государств".

"Это действительно была демонстрация наших возможностей. Без этого нельзя. Я даже не могу в свойственной себе манере определить недостатки этих учений. Все было на высоком уровне. И эти учения не носили показушный характер. Это были абсолютно практические действия. Такие, которые будут, если, не дай бог, начнется война", — заявил Лукашенко.

Белорусский президент в последний день учений "Запад-2017" побывал на полигоне "Борисовский", куда прибыл на вертолете. Со смотровой площадки он оценил "поле боя" не через бинокль, а через экран монитора, картинку на который передавал запущенный беспилотник белорусской разработки.

Как пишет издание, ожидалось, что президенты Беларуси и России вместе проинспектируют ход учений, как это было в предыдущие годы. Однако Путин побывал на полигоне "Лужский" в Ленинградской области 18 сентября. В Беларусь же должен был приехать министр обороны России Сергей Шойгу, о чем заявляли в оборонных ведомствах двух стран, однако по неизвестной причине глава минобороны РФ проигнорировал посещение полигона "Борисовский".

Ранее "Главред" сообщал, что секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Лукашенко отменил свой визит в Россию для инспекции российско-белорусских учений "Запад-2017" из-за вызывающего поведения российских военных в отношении граждан Беларуси.

фото: tut.by