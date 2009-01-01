"Если снаряд в одно место — двоих сразу не станет". Лукашенко объяснил отсутствие Путина на "Западе-2017"

Белорусский президент со смотровой площадки оценил "поле боя" на полигоне "Борисовский".
Об этом заявил Александр Лукашенко журналистам, после того как проинспектировал ход учений, сообщает издание Tut.by.
"Изначально мы планировали, что будем вместе в Борисове. Но потом решили, что Путин на севере в Ленинградской области, а я в центре. Я рад, что мне доверили основную площадку учений", — заявил белорусский президент.
"Если снаряд в одно место — двоих сразу не станет", — пошутил Лукашенко и заявил, что те цели, которые ставились перед учениями, достигнуты.
"Мы все задачи полностью реализовали. Мы отрабатывали действия не только вооруженных сил нашей армии, которая постоянно дислоцируется в Беларуси, но и систему территориальной обороны Союзного государства. В России отрабатывали наши замыслы, там работали наши вооруженные силы и наша техника, вооружение, которое не может применяться у нас", — заявил он.
Белорусский лидер подчеркнул, что участники "показали способность наших вооруженных сил Беларуси и России по обороне союза и интересов наших государств".
"Это действительно была демонстрация наших возможностей. Без этого нельзя. Я даже не могу в свойственной себе манере определить недостатки этих учений. Все было на высоком уровне. И эти учения не носили показушный характер. Это были абсолютно практические действия. Такие, которые будут, если, не дай бог, начнется война", — заявил Лукашенко.
Белорусский президент в последний день учений "Запад-2017" побывал на полигоне "Борисовский", куда прибыл на вертолете. Со смотровой площадки он оценил "поле боя" не через бинокль, а через экран монитора, картинку на который передавал запущенный беспилотник белорусской разработки.
Как пишет издание, ожидалось, что президенты Беларуси и России вместе проинспектируют ход учений, как это было в предыдущие годы. Однако Путин побывал на полигоне "Лужский" в Ленинградской области 18 сентября. В Беларусь же должен был приехать министр обороны России Сергей Шойгу, о чем заявляли в оборонных ведомствах двух стран, однако по неизвестной причине глава минобороны РФ проигнорировал посещение полигона "Борисовский".
Ранее "Главред" сообщал, что секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Лукашенко отменил свой визит в Россию для инспекции российско-белорусских учений "Запад-2017" из-за вызывающего поведения российских военных в отношении граждан Беларуси.
фото: tut.by