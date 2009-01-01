Есть три версии. В прокуратуре рассказали о расследовании резонансного взрыва в Киеве

Рассматривается несколько версий этого преступления, сообщил заместитель прокурора Киева.

Место взрыва espreso.tv

Прокуратурой рассматривается несколько версий вчерашнего взрыва в Соломенском районе Киева , в результате которого получил ранения народный депутат Игорь Мосийчук.

Об этом рассказал первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко, сообщает УНИАН.

"Рассматривается несколько версий этого преступления. Первая версия, ее озвучил и сам господин Мосийчук, — это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбами РФ. Об исполнителях мы будем разговаривать только тогда, когда установим преступников", — сказал он.

Вторая версия, по словам прокурора, — это политическая деятельность Мосийчука, его общественная позиция внутри государства.

"Третья версия — покушение на убийство Мосийчука на личной почве", — отметил Кононенко.

Вместе с тем, по его словам, следствие не исключает и другие версии.

"Там еще был политолог Виталий Бала. Мы также не можем не рассматривать эту версию. Возможно, какие-то были вопросы к самому Бале. И мы не можем отвергать версию о покушении на убийство любого общественного или политического деятеля, который мог находиться на канале Espreso.tv в то время", — добавил Кононенко.

Напомним, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, среди них народный депутат Игорь Мосийчук, и еще двое погибли, в том числе охранник депутата. Также среди пострадавших — политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области. Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.

Напомним, ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко заявил в комментарии "Главреду", что никаких версий случившегося с Мосийчуком, связанных с политикой, быть не может.