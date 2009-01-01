Этапирование Сенцова в РФ. Адвокат не знает, где сейчас находится украинец

Режиссер был в колонии в Якутии, отметил Динзе.

Олег Сенцов facebook.com/tania.iaroshenko

В России незаконно осужденный украинский режиссернаходился в колонии в Якутии, потом нашего соотечественника этапировали.

Об этом рассказал адвокат украинца Дмитрий Динзе, пишет УНИАН.

В то же время защитник подчеркнул, что украинца начали этапировать неделю назад, и он не знает место его нахождения.

"Олег находится на этапе, его место нахождения мне неизвестно. В конечной точке пути должны проинформировать адвокатов или родственников. Пока информации нет", — отметил юрист.

Кроме того, отвечая на вопрос, с чем может быть вызвано перемещение режиссера по РФ и возможна ли подготовка к обмену, Динзе сказал — "Гадать не буду".

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области сообщили, что Олега Сенцова этапировали из иркутского следственного изолятора №1 в Челябинск.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил украинцев Сенцова и гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

МИД Украины обращался к российской стороне с просьбой передать на Родину украинских полизаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко, они заполнили и подписали документы на экстрадицию в страну.