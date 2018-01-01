"Это друзья генпрокурора". Порошенко пояснил свою фразу о тюрьме для трех друзей

Президент по-своему трактует цитату сингапурского лидера Ли Куан Ю.
Как сообщает издание ZAXID.NET, об этой фразе Порошенко напомнил мэр Львова Андрей Садовой в контексте обсуждения о создании в стране Антикоррупционного суда.
На данное заявление Порошенко ответил, что цитатой Ли Куан Ю подразумевал не своих друзей, а друзей генерального прокурора.
Напомним, мэра Львова Андрея Садового охранники президента Петра Порошенко не пропустили на закрытую встречу с культурной и бизнес-элитой в Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Потом глава государства извинился за этот досадный инцидент.