"Это нормально": Волкер объяснил, почему ВСУ имеют право стрелять в Донбассе - The Bild

Украинские солдаты находятся в собственной стране, на собственной территории, заявил спецпредставитель США.

Спецпредставитель США вступился за Украину Фото: Reuters

Украинские военные, находясь в собственной стране, безусловно имеют право открывать огонь в зоне проведения операции Объединенных сил в Донбассе

Об этом специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил в интервью Bild.

На слова журналиста, что, согласно отчетам ОБСЕ, огонь в Донбассе ведут обе стороны конфликта, Волкер ответил, что в ситуации на востоке Украины это нормально.

"Конечно, украинцы стреляют в бою, но вы должны иметь в виду, что все происходит на территории Украины. Нормально, что страна имеет своих солдат в своем государстве. И ненормально для одной страны иметь своих солдат в другом государстве. Это ситуация на востоке Украины".

Также Волкер отметил, что львиная доля всех происшествий, инцидентов и нарушений происходит на оккупированной Россией территории, и уточнил, что так как течение конфликта в Донбассе за последние годы совершенно не изменилось, ответственность как за развязывание войны, так и за невыполнение решений "Минска" несет Россия.

Читайте также Волкер назвал Суркова "умным и профессиональным" партнером по решению конфликта на Донбассе

Ранее Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram