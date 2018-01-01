"Это точно шизофрения": Климкин ответил на просьбу Собчак пустить ее в Крым

Глава украинского МИД пригласил российского политика в Киев.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин жестко ответил на просьбу Ксении Собчак

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин довольно резко отреагировал на

По его словам, просить у украинского ведомства разрешение на въезд на полуостров для ведения нелегитимной агитации в нелегитимных выборах — это "политическая шизофрения".

"Меня все о Собчак и оккупированом Крыме спрашивают, как будто других тем нету. Соблюдать украинское законодательство для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории — это точно шизофрения. Конечно, политическая", — цитирует министра УНН.

Вместо этого Климкон пригласил Собчак в Киев: "А чтобы пообщаться с крымскими татарами, надо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму. Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира".

Напомним, в марте состоятся очередные выборы президента Российской Федерации. "Главред" составил досье на каждого из 8 кандидатов, которые поборются за победу.