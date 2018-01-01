Этот кризис создан президентом искусственно - Антон Геращенко

Задача Петра Порошенко - шантаж Верховной Рады, заявил нардеп.

Антон Геращенко УНИАН

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт" Антон Геращенко во время эфира на парламентском телеканале.

Он напомнил, что фракция "Народный фронт" неоднократно публично заявляла о том, что "если есть 13-ть мест в Центральной избирательной комиссии, то президент должен подать 13-ть кандидатов, а не 14-ть".

"В Центральной избирательной комиссии должны быть представлены все политические силы, как правящая коалиция, так и оппозиция. Задача Центральной избирательной комиссии – честный подсчет голосов. В том виде, как его видит президент Порошенко, - так, чтобы большинство членов ЦИК подчинялись ему лично. Соответственно, это может привести к непризнанию результатов выборов и разного рода манипуляций. Ни у одной политической силы не может быть большинства в ЦИК. Это орган, который создан для признания честных выборов", - заявил Антон Геращенко.

Представитель фракции "Народный фронт" также напомнил, что кандидатуры в новый состав ЦИК должны быть поданы президентом уже давно, поскольку срок полномочий нынешнего состава Центризбиркома уже давно прошел.

"В законе о Центральной избирательной комиссии написано, что после завершения срока полномочий каждого из членов ЦИК (что происходило в 2015, 2016, 2017 гг.), президент должен безотлагательно в течение месяца вносить по одному кандидату, а не доводить до торга, который есть сейчас", - подчеркнул народный депутат.

Представитель фракции "Народный фронт" также напомнил, что кандидатуры в новый состав ЦИК должны быть поданы президентом уже давно, поскольку срок полномочий нынешнего состава Центризбиркома уже давно прошел.

"В законе о Центральной избирательной комиссии написано, что после завершения срока полномочий каждого из членов ЦИК (что происходило в 2015, 2016, 2017 гг.), президент должен безотлагательно в течение месяца вносить по одному кандидату, а не доводить до торга, который есть сейчас", - подчеркнул народный депутат.

"Весь этот кризис искусственно созданная президентом. Задача президента, как всегда, - шантаж Верховной Рады как высшего представительного органа народа Украины. Мы этого не допустим шантажа. Верховная Рада вернется к своей нормальной работе", - резюмировал Антон Геращенко.

Другие новости Украины

Скандальный законопроект об интернете - украинцам грозит тотальный контроль над их жизнью в Сети

Подписывайтесь на наш канал в Telegram