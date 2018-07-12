"Евробляхеры" заблокировали выходы из Верховной Рады (фото, видео)

Из здания не выпускают не только депутатов, но и журналистов и сотрудников аппарата ВР.

Участники акции владельцев машин на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады.

Как сообщает "Украинская правда", "евробляхерами" перекрыты все наземные выходы с территории Рады, ведущие на площадь Конституции и улицу Грушевского. Покинуть здание не могут не только депутаты, но и журналисты, а также работники аппарата Рады.

Осадившие парламент "евробляхеры" дружно скандируют "Ганьба" и "На работу".

Выходы из подземных переходов из здания Рады на улице Шелковичной и Садовой также заблокированы "евробляхерами". ОНи требуют срочного голосования за законопроект о растаможке "евроблях", хотя заседание парламента уже закрыто спикером - впроче, это не смутило "евробляхеров", митингующие дружно орут "Парубий", требуя встречи с председателем Рады.

Депутаты покидают здание парламента через разные выходы, часть из них вынуждена снять пиджаки и галстуки, чтобы не выделяться своим официальным видом на фоне толпы. На данный момент большая часть депутатов все равно уже разошлась - и в самом здании парламента почти никого не осталось..

Также "евробляхеры" заблокировали проезд автомобилей по улице Институтской, и выезд с Садовой, откуда отбывают служебные машины Кабинета Министров. В частности, на улице Институтской уже произошло столкновение митингующих с депутатом Михаилом Гаврилюком - участники акции бросили его на землю и едва не избили; депутата спасла подоспевшая на место полиция.

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Напомним, с 11 июля владельцы "евроблях" объявили бессрочные протесты. Они намерены блокировать центр Киева, пока государство не пойдет им навстречу и не снизит таможенные платежи. Еще одно требование – отменить постановление, которое предоставляет правоохранителям всю информацию про эти авто из баз таможенников.

Ранее сообщалось, что у водителей автомобилей с литовской регистрацией при пересечении украинской границы таможенники начали требовать разрешение на трудоустройство в Литве и трудовой договор.

В Украине для владельцев автомобилей на еврономерах могут ввести штрафы до 170 тысяч гривень. В Раде утверждают, что это вынужденный ход, а водители еврономеров парируют, что в долгу не останутся и начнут организовывать протесты.

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