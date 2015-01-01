Журналист объяснил, почему Европа не будет заставлять Украину отказаться от захваченного Донбасса

Евросоюз не пойдет на прекращение помощи Киеву, считает Радзиховский.

Флаги Украины и ЕС, иллюстрация Телеграф

Европа не будет заставлять Украину отказаться от, поскольку такой сценарий для нашей страны вызовет хаос, который не нужен европейцам.

Об этом российский журналист и публицист Леонид Радзиховский рассказал в интервью online.ua.

В то же время аналитик подчеркнул, что ЕС не пойдет на прекращение помощи Киеву, чтобы он приняла все "желания Кремля".

"Заставлять Украину отдать Донбасс — тоже не вариант. Заставить Порошенко (президент Петр Порошенко — ред.) они еще смогут, а как заставить 40-миллионную страну?", — задается вопросом собеседник.

Ранее заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука Украины выразил мнение, что страна может вернуть под свой контроль захваченные территории востока государства в 2017-м году.