Европарламент окончательно поддержал механизм временного приостановления безвиза

Теперь ожидается, что решение будет утверждено в ЕС 27 февраля, после чего могут быть начаты переговоры о безвизе Украины.

Заседание Европарламента, иллюстрация. Фото: twitter.com/xraynrktk

Европейский парламент окончательно согласовал ранее проголосованный механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. После того, как президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что в случае, если в течение 24 часов не соберется определенное количество депутатов, которые захотят обсуждать этот документ, механизм временного приостановления безвиза будет утвержден окончательно, пишет УНИАН.

Депутаты не выступили за дополнительное обсуждение, поэтому текст документа был согласован по процедуре умолчания.

"В соответствии с 231 правилом параграфа 4 не было запроса относительно голосования этого корегендума (отредактированный и переведенный на все официальные языки ЕС законопроект), который мы объявили вчера в пять вечера", — объявила председательствующий.

Как известно, механизм временного приостановления безвиза был принят в декабре прошлого года, после чего документ претерпел юридическую и стилистическую правку, которая на содержание не повлияла. Поэтому, согласно процедуре, депутаты могли оспорить только в случае обнаружения ошибки в документе, но не могли обжаловать его содержание.

Теперь ожидается, что решение будет утверждено Советом ЕС 27 февраля, после чего могут быть начаты межинституционные переговоры (Европарламент, Совет ЕС и президентство в ЕС) относительно предоставления безвизового режима Украине.

Как известно, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина получит безвизовый режим с Европейским Союзом к лету 2017 года.

Напомним, политический аналитик, экс-народный депутат Тарас Чорновил в комментарии "Главреду" объяснил "откуда ноги растут" заминки с безвизом для Украины.

Больше мнений читайте на "Главреде": Неуловимый безвиз: сколько еще Евросоюз будет "кормить завтраками" Украину?