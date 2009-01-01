Европарламент окончательно поддержал механизм временного приостановления безвиза

Теперь ожидается, что решение будет утверждено в ЕС 27 февраля, после чего могут быть начаты переговоры о безвизе Украины.
Депутаты не выступили за дополнительное обсуждение, поэтому текст документа был согласован по процедуре умолчания.
"В соответствии с 231 правилом параграфа 4 не было запроса относительно голосования этого корегендума (отредактированный и переведенный на все официальные языки ЕС законопроект), который мы объявили вчера в пять вечера", — объявила председательствующий.
Как известно, механизм временного приостановления безвиза был принят в декабре прошлого года, после чего документ претерпел юридическую и стилистическую правку, которая на содержание не повлияла. Поэтому, согласно процедуре, депутаты могли оспорить только в случае обнаружения ошибки в документе, но не могли обжаловать его содержание.
Теперь ожидается, что решение будет утверждено Советом ЕС 27 февраля, после чего могут быть начаты межинституционные переговоры (Европарламент, Совет ЕС и президентство в ЕС) относительно предоставления безвизового режима Украине.
Как известно, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина получит безвизовый режим с Европейским Союзом к лету 2017 года.
Напомним, политический аналитик, экс-народный депутат Тарас Чорновил в комментарии "Главреду" объяснил "откуда ноги растут" заминки с безвизом для Украины.
Больше мнений читайте на "Главреде": Неуловимый безвиз: сколько еще Евросоюз будет "кормить завтраками" Украину?