Европарламент обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму

Евродепутаты призвали Евросуд в приоритетном порядке рассматривать все иски, поданные из Крыма.

Reuters

Евродепутаты потребовали освобождения политзаключенных, который удерживаются в Крыму, призвали обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров представителей специализированных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы, сообщает Интерфакс-Украина.

Европарламент также осуждает приговоры крымскотатарскому лидеру и заместителю председателя меджлиса Ильми Умерову, заместителю меджлиса Ахтему Чийгозу, журналисту Николаю Семене, требует их отмены, а также освобождения Умерова и Чийгоза, немедленного и безоговорочного снятия всех обвинений с Семены.

В документе перечислены имена еще 44 человек, в том числе украинского кинорежиссера Олега Сенцова, судебные приговоры которым Европарламент решительно осуждает.

Европарламент считает, что права крымских татар были серьезно нарушены запретом Меджлиса и объявлением его экстремистской организацией, запретом на возвращение его лидеров на полуостров.

Евродепутаты призвали Европейский суд по правам человек в приоритетном порядке рассматривать все иски, поданные из Крыма, поскольку, российская судебная система не может предоставить и не предоставляет юридической помощи в этих делах.

Резолюция осуждает подавление независимых СМИ, представляющих меньшинства, призывает к созданию международных независимых механизмов мониторинга прав человека в Крыму.

Европарламент призывает Брюссель к "более гибким подходам, которые облегчили бы доступ на полуостров с согласия Киева международных наблюдателей, в том числе парламентариев, и чтобы это не интерпретировалось как признание аннексии".

Депутаты поддерживают санкции в отношении "всех лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека", в том числе крымских и российских чиновников, несущих прямую ответственность за обвинительные приговоры Ахтему Чийгозу, Николе Семене и Ильми Умерову. Речь идет о замораживании активов и визовом запрете.

Европарламент поддерживает решения ЕС о запрете импорта из Крыма и экспорта в Крым из Евросоюза ряда товаров и технологий, а также инвестиций в Крым, обмена товарами и услугами.

Европарламент "выражает глубокую обеспокоенность в связи с продолжающейся широкомасштабной милитаризацией Крымского полуострова Россией, которая угрожает региональной и общеевропейской безопасности".

Напомним, в России признали, что за годы аннексии смертность в Крыму резко возросла.