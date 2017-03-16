Европарламент требует от России прекратить выдавать паспорта в Крыму и освободить политзаключенных

В ЕП заявили, что Россия должна "немедленно прекратить практику преследования", пыток и запугивания местных жителей.

Россия должна прекратить выдавать в оккупированном Крыму паспорта РФ и освободить незаконно удерживаемых граждан Украины.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, пишет Европейская правда.

"Европейский парламент вновь заявляет о своем осуждении незаконной аннексии Крымского полуострова и города Севастополя Россией. Он выражает сожаление по поводу нарушений свободы слова, злоупотребления СМИ, принудительного российского гражданства и дискриминационной политики, которую ведет так называемая власть, в частности, против крымскотатарского меньшинства", — говорится в сообщении.

В Европарламенте подчеркнули, что Россия должна прекратить выдавать "всем жителям Крыма российские паспорта" и "освободить без дальнейших задержек всех незаконно и безосновательно задержанных граждан Украины, как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины".

В тексте резолюции содержится перечень из 31 фамилии граждан Украины, среди которых — Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Ахтем Чийгоз, Али Асанов, Роман Сущенко, Николай Семена.

Россия также должна "немедленно прекратить практику преследования", пыток и систематического запугивания местных жителей, которые выступают против аннексии Крыма, заявили в ЕП.

"Европарламент призывает к дальнейшим ограничительным мерам, которые должны быть введены против лиц, ответственных за нарушение прав человека", — говорится в тексте резолюции.

Евродепутаты также напомнили о своем призыве к немедленной отмене решения так называемого Верховного суда Крыма от 26 апреля 2016 года относительно запрета Меджлиса, "законного и признанного представительного органа этнических крымских татар, чьи права были серьезно нарушены".

Напомним, в Европарламенте призывают к дальнейшим санкциям для тех, кто нарушает права человека на оккупированных украинских территориях, и будут просить рассмотреть возможность создания переговорного формата с участием Европейского Союза по деоккупации Крыма.