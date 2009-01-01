Европейские политики предложили свой вариант по введению миротворцев на Донбасс

Европейцы раскритиковали позицию Путиным об условиях введения миротворцев ООН на востоке Украины.

Миротворцы ООН, иллюстрация. Reuters

Об этом сообщили в аналитическом центре Rasmussen Global, пишет "Укринформ".

По их мнению, Совет Безопасности ЕС также должен быть привлечен к вопросу с миротворцами.

"Большие друзья Украины Андерс Фог Расмуссен и Александр Вершбоу призывают Совет Безопасности ООН утвердить миротворческие и стабилизационные силы, которые имели бы доверие, с целью восстановления суверенитета Украины. Вопрос о миротворческих силах ООН в настоящее время реально находится на стадии обсуждения. Совет Безопасности ЕС должен четко быть привлечен к этим предложениям", — отметили полики.

Они раскритиковали позицию, высказанную президентом России Владимиром Путиным об условиях начала такой миротворческой миссии, которые призваны подорвать ее эффективность.

"Дьявол всегда кроется в деталях. Однако вопрос о миротворческих силах ООН в настоящее время реально находится на стадии обсуждения. Совет Безопасности ЕС должен четко быть привлечен к этим предложениям", — отметил Расмуссен.

Он напомнил, что ранее Россия всегда угрожала своим вето принятия решения о миротворческой миссии ООН в Украине.

Они озвучили вариант, как ввести миротворцев в Украину. По словам европейских политиков, сначала нужно поставить миссию ООН на линии разграничения. На втором этапе контингент углубляется в неконтролируемые Киевом территории. И третья фаза позволяет охватить миротворцам всю территорию конфликта, вплоть до их размещения на украино-российской границе.

Напомним, в США считают, что миротворцы на востоке Украины должны быть не только на линии столкновения, а на всей территории Донбасса.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что размещение миротворцев ООН может быть лишь на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В МИД Украины приняли во внимание заявление Путина и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии россиян на территории Украины под видом миротворцев.

Между тем, Россия направила в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

Кроме того президент Петр Порошенко назвал условия для размещения миротворцев на Донбассе.