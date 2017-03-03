Фальшивыми выборами в Донецке и Луганске Путин хочет получить право вето на будущее Украины — Яценюк

Существует дипломатический путь разрешения ситуации на востоке Украины, отметил Яценюк.

Яценюк во время дискуссии в "Chatham House" nfront.org.ua

Лидер партии "Народный фронт"заявил о поддержке идеи провести свободные и честные выборы в Донецке и Луганске.

Об этом он заявил во время дискуссии в Королевском Институте международных отношений "Chatham House" 3 марта в рамках визита в Лондон, сообщает пресс-служба политсилы.

Отвечая на вопросы экспертов, он подчеркнул, что существует дипломатический путь разрешения ситуации на востоке Украины: "Первое — полное прекращение огня. Следующее — вывод российских войск", — сообщили в пресс-службе.

О возможности проведения выборов на территории Донецкой и Луганской областей Арсений Яценюк отметил: "Я поддерживаю идею провести выборы в Донецке и Луганске — свободные и честные выборы, а не имитацию выборов под руководством президента Путина".

Арсений Яценюк подчеркнул, что президент Путин "хочет держать руку на нашем горле и использовать Донецк и Луганск как инструмент влияния на выбор Украины".

"Путин убежден, что если он проведет свои фальшивые выборы, то получит право вето относительно будущего Украины", — подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Мы заинтересованы в дипломатическом решении, но с российской стороны интереса нет", — сказал Арсений Яценюк.

В рамках визита в Лондон, который состоялся по приглашению Королевского Института международных отношений "Chatham House", Арсений Яценюк встретился с Государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Майклом Фэллоном, министром по делам Европы и Северной и Южной Америки сэром Аланом Дунканом, представителями украинско-британской парламентской группы дружбы, а также с премьер-министром Великобритании в 2010-2016 годах Дэвидом Кэмероном.

Фото: nfront.org.ua.