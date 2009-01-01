Фарс и фикция. Почему на выборах президента РФ никто не составит конкуренцию Путину

Ничего такого харизматичного в Путине нет, говорит Игорь Эйдман.

Владимир Путин на выборах Reuters

На назначенных на 18 марта 2018 года выборах президента РФ ни один кандидат не сможет соперничать с нынешним главой российского государства

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"Если бы в России проходили действительно демократические президентские выборы, то кто угодно [мог бы составить конкуренцию Путину]. Конечно же, Навальный. Но не только он. Таких людей было бы множество. Потому что ничего такого харизматичного в Путине нет", — считает политический эксперт.

"Но в реальности Путину никто не составит конкуренции, потому что он: а) реальной конкуренции не допустит; б) вся пропаганда будет заточена на то, чтобы обеспечить Путину наиболее высокий результат на выборах", — подчеркнул социолог.

Комментируя вопрос о своем голосовании на выборах, Игорь Эйдман заметил: "Скорее всего, с вероятностью 99,9% — не буду".

"Хотя пока что кандидаты на будущих президентских выборах не определены, но я абсолютно убеждён, что это будет Путин и его спарринг-партнёры. То есть никаких выборов не будет. Это будут фиктивные кандидаты, а реальные оппозиционеры (например, Алексей Навальный) к выборам допущены не будут. Поэтому участвовать в этом фарсе я не собираюсь", — резюмировал автор книги "Система Путина".

Напомним, ранее российский эксперт объяснил, почему кремлевские политтехнологи не будут поднимать рейтинг Путина.

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