"Фарс-версия Гитлера". Блогер объяснил, почему Путина нужно судить по международному праву

Путина и других главарей его ОПГ надо судить по всей строгости международного права, считает Рабинович.

Владимир Путин Reuters

Президент РФ Владимир Путин – это фарс-версия Адольфа Гитлера, но наказание для него и его сообщников должно быть таким же.

Об этом финансист и блогер Слава Рабинович написал в Facebook.

"Гнуснейшая подлейшая преступная спецоперация Путина и его чекистской ОПГ, по "защите прав этнических русских и русского языка на востоке Украины", стала одним из крупнейших актов международного терроризма и военных преступлений в послевоенной Европе. В результате этой "спецоперации" Путина и его отмороженной ОПГ, убиты 10 000 человек, два миллиона человек стали беженцами, полностью разрушен и превращён в ад крупнейший русскоязычный регион Украины, а Россия и российский народ стали врагами Украины и украинского народа на многие десятилетия по принципу коллективной ответственности", — пишет он.

"Путина и других главарей его ОПГ надо судить по всей строгости международного права, и приговор и меры наказания должны быть такими, чтобы в Европе (и не только) больше никто и никогда не начинал бредить и действовать словами и действиями Адольфа Гитлера", — добавил Рабинович.

Напомним, ранее Каспаров рассказал о единственной стратегии Путина.