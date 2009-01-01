Файеры и дымовые шашки. Опубликованы фото и видео акции под Радой против законов по Донбассу

Здание Верховной Рады охраняют полицейские и бойцы Нацгвардии в бронежилетах и шлемах.

Участники акции использовали пиротехнику @politicalpartynationalcorps

В четверг, 5 октября, в Киеве возле здания парламента более 100 человек протестуют против принятия законопроектов по Донбассу.

Ранее под здание Верховной Рады было брошено несколько дымовых шашек, и помещение накрыл дым, но сейчас ситуация спокойная, сообщает УНИАН.

Люди под флагами партии ВО "Свобода" держат плакаты: "Вимога нації — ні капітуляції!", "Будапештський формат, а не Мінський договорняк!" ("Требование нации — нет капитуляции!", "Будапештский формат, а не Минский договорняк!").

Здание Верховной Рады охраняют полицейские и бойцы Нацгвардии в бронежилетах и шлемах.

Утром возле Верховной Рады собралось около 100 человек с флагами партий "Национальный корпус" и ВО "Свобода". Один из участников акции заявил, что они выступают против принятия законопроектов, касающихся Донбасса.

Напомним, 4 октября в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Кроме того, в парламенте зарегистрирован президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

Сегодня Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороны поддержал президентский законопроект № 7163, но поручил подготовить поправки.

Вместе с тем комитет рекомендовал парламенту отправить законопроект №7164 на доработку президенту.

Сегодня Верховная Рада включила в повестку дня президентские законопроекты по Донбассу и альтернативные им.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что законопроекты по Донбассу будут рассматриваться после обеда.

Также сегодня Порошенко внес в Верховную Раду доработанный законопроект о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Фото: @politicalpartynationalcorps.

Видео: @svoboda.ua.