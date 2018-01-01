"Федерика и Могерини". Депутат Рады опозорился в прямом телеэфире: видео

Характерно, что признавать свою ошибку прямо в студии телеканала нардеп Геннадий Ткачук не захотел никак.

Геннадий Ткачук "РБК-Украина"

Нардеп Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Геннадий Ткачук оказался в неловкой ситуации в прямом эфире одного из каналов украинского телевидения.

Его коллега и "визави", внефракционный депутат Олег Осуховский, заявил о том, что страны Запада-партнеры Украины критикуют местные власти из-за коррупционных проблем и скандалов.

В ответ на этот выпад Ткачук попытался процитировать верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел Федерику Могерини, попутно "сменив ей пол". "Вам не нравится, но господин Могерини, а это представитель европейского сообщества в Украине, подчеркиваю, он заявил, что только слепой не может видеть изменений, которые сейчас происходят в Украине", − "на голубом глазу" сказал нардеп.

Его хотел было поправить ведущая эфира и сказала: "Это госпожа, а не господин". Однако Ткачук еще сильнее "закрутил" фразу: "Да, Федерика ± это госпожа. Но Могерини сказал, что сегодня в Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал", − сказал нардеп.

Ведущая еще раз сказала: "Федерика Могерини – это один человек". Но Ткачук категорически отказался признавать свою ошибку.

Нужный фрагмент смотрите с 29:50.

Напомним, ранее российские СМИ выдали фейк об украинских диверсантах "Зоряне" и "Шкиряке".

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