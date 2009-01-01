Фейк боевиков. В Генштабе указали на детали, выдающие постановку "задержания диверсанта" в ДНР

12 граждан Украины, которые проходили службу в ВС Украины, задержаны ФСБ.

ФСБ России за последнее время задержала 12 бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Такие данные сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, сообщает "Укринформ".

"В последнее время 12 граждан Украины, которые проходили службу в ВС Украины, задержаны ФСБ. Им предъявлено обвинение по шпионажу, организации диверсий и тому подобное. Подавляющее большинство задержаны в Крыму", – отметил представитель Генштаба.

Отвечая на вопрос о задержании "диверсионной группы", которую якобы возглавлял военнослужащий Сил спецопераций Главного управления разведки Минобороны Украины, Венскович отметил, что государственное учреждение сообщение фейковых новообразований не комментирует.

Одновременно он отметил, что тщательный просмотр видео дает возможность понять, что это постановочная видеосъемка. Как пример, Венскович привел то, что у задержанного обувь без шнурков, кроме того, видно, что задержание происходило весной.

Ранее в ФСБ России заявили, что 12 августа в захваченном Крыму задержали украинца Геннадия Лимешко, который якобы является "агентом" СБУ и хотел совершить "диверсии" на объектах инфраструктуры. Позже в украинской спецслужбе назвали озвученные сведения фейком.