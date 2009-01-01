Фейк и провокация. В СБУ отреагировали на задержание украинского "агента" в Крыму

Подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, отметили в СБУ.

В СБУ отреагировали на задержание украинского «агента» ru.alfa-kiev.org.ua

Сообщение ФСБ России о задержании "агента СБУ" во временно оккупированном Крыму является очередной провокацией и фейком.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Службы безопасности Украины.

"Российская ФСБ прибегла к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы "агента СБУ", — отмечается в заявлении.

"Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями. На фоне ухудшения жизни крымчан ФСБ снова запускает "заезженную пластинку", пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в АР Крым", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, в ФСБ заявили о задержании 12 августа в оккупированном Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, который якобы является "агентом" СБУ и который якобы намеревался совершить "диверсии" на объектах инфраструктуры.

"Установлено, что гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадиевич, уроженец Харьковской области, который ранее проходил службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ, 9 августа 2017 года прибыл в Крым", — говорится в сообщении ФСБ.

Утверждается, что он, "в соответствии с заданием СБУ", должен был "привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач Судак — Новый Свет с целью прекращения (ограничения) подачи потребителям электрической энергии", "уничтожить (повредить) путем поджога лесные массивы в районе Судак — Рыбачье — Алушта", "создать условия для обвала горных пород с целью перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет", "поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе пос. Рыбачье".

Сообщается, что 12 августа 2017 года Лимешко был задержан сотрудниками оккупационных органов службы безопасности при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак — Новый Свет.

Видео: Служба безпеки України.