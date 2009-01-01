Фейковые новости, или Почему страдает имидж Украины

Мы не должны чураться лоббирования наших государственных интересов и интересов украинского бизнеса в США.

На днях в мире разразился скандал, якобы связанный с поставками. Конечно, после этого вышло много опровержений и, но чему нас должна научить эта история?

Лоббизм и борьба за деньги

Ясно, что в такой сфере, как поставки вооружения и высоких технологий, энергии и других капиталоёмких контрактов нет информации и кампаний, которые возникли просто так, нет органического распространения новостей. Всегда существует заинтересованная сторона и более-менее качественное управление репутационными рисками.

Как сообщили мне коллеги-лоббисты из Вашингтона, в кулуарах об этом не говорил только ленивый, конечно при попытках заместить украинскими товарами и технологиями российские товары оборонной промышленности — эта история играет на руку нашим экономическим оппонентам.

Ясно, что эта история "вирусна" и не у каждого есть время читать более глубинные отчеты, поэтому как мэм такие вещи очень опасны.

Да кто верит новостям?

По опыту скажу, что работать можно с топовыми редакциями мира. И NYT — не исключение. Но факты всегда проверяются или имеют ссылку на первоисточник информации, например, некий подготовленный отчет или статья.

Конечно, вовлеченные стороны (например, госдепартамент США или сотрудники Пентагона) не будут слепо доверять статьям, ведь они знают о поставках, как светлых, так и теневых, почти все. Но вот избиратель конгрессменов и сенаторов, конечно, может этому поверить. Как же в такой ситуации можно плевать на такие информационные "фолы", считать это не важным? Репутация — это одно из наиболее важных явлений в мировой коммуникации. Почему люди не боятся вести дела с Израилем или ОАЭ — да потому что есть гарантии и вменяемая регуляторная политика, а репутация у этих стран четкая и понятная. Наверняка в числе стереотипов, сложившихся вокруг Дубая, вы не услышите негатив, а вот об Украине?

Дорожная карта

Конечно, ситуацию исправить сложно, ведь подобную работу стоит выстраивать системно, в том числе не чураться лоббирования наших государственных интересов и интересов украинского бизнеса в США. И, конечно, позаботиться о национальной идее на экспорт и национальном брендинге. Ведь это не просто логотипы и красивые картинки — это инструмент развития экономики.

Екатерина Одарченко