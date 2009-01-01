Фейковые обстрелы. На Донбассе российские наблюдатели пытались оклеветать украинскую армию

Россияне из СЦКК пытались "подставить" солдат и офицеров ВСУ

Российские офицеры в СЦКК lb.ua

Распространение российскими представителями Совместного центра по контролю и координации сведений о фейковых обстрелах напрямую угрожает работу Донецкой фильтровальной станции

Такое сообщение украинской стороны СЦКК сегодня, во вторник, 14 ноября, было опубликовано на официальной странице пресс-центра АТО в социальной сети Facebook.



"Сегодня с утра российская сторона СЦКК создала "фейковые обстрелы" Донецкой фильтровальной станции со стороны подразделений ВСУ из танковых орудий во время обстрелов позиций НВФ ОРДО на направлении Авдеевка-Ясиноватая. Якобы в результате этих "обстрелов" персонал Донецкой фильтровальной станции, которая расположена рядом, не может своевременно занять свои рабочие места", − говорится в тексте.



Представители украинской стороны прямо опровергли такие заявления россиян и заявили о том, что персонал ДФС своевременно и беспрепятственно занял свои места и начал работу по штатному расписанию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в СЦКК обвинили Россию в затягивании ремонта инфраструктуры Донбасса.