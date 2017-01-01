Филарет раскрыл, о чем мечтает Путин

Империй уже в мире не будет, полагает предстоятель УПЦ КП.

Россия хочет подчинить всю Украину, считает Филарет youtube.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин мечтает возвратить под влияние страны Польшу, Румынию и Болгарию.

РФ хочет подчинить всю Украину, рассказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью Deutsche Welle.

"Мечтают возвратить под свое влияние бывшие государства социалистического лагеря. То есть, прибалтийские все республики, Польшу, Румынию, Болгарию. Путин об этом мечтает. Но напрасно он мечтает, потому что период империй закончился", — отметил собеседник.

По его словам, "империй уже в мире не будет". "Мы живем в глобальном мире, в котором империй нет. И мечтать о том, чтобы возвратить период империй — это напрасный труд", — добавил Филарет.

Ранее вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев сообщил, что в Россия всерьез готовятся к большой войне, которую Кремль прогнозирует до 2023 года.