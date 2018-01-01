Филатов уволил Епифанцеву из-за провокационного высказывания об украинском языке

Чиновница ушла в отставку по соглашению сторон.

Светлана Епифанцева уволена с поста заместителя мэра Днепра www.056.ua

Мэр Днепра Борис Филатов уволил свою заместительницу Светлану Епифанцеву после ее публичного высказывания в соцсети о государственном языке.

В пресс-службе горсовета 28 февраля сообщили, что по соглашению сторон чиновница больше не занимает свой пост.

"Согласно распоряжению городского головы Бориса Филатова № 1-28/2-РК от 28 февраля 2018 года Светлана Епифанцева уволена по соглашению сторон. Причиной этого стали провокационные высказывания чиновницы о статусе государственного языка в Украине и нарушение этики госслужащего", - сказано в сообщении.

Напомним, причиной резонанса послужило сообщение Епифанцевой в Facebook. В нем бывшая представитель "Партии регионов" эмоционально возмущалась тому факту, что кинотеатр Днепра "Мост Кино" закрылся из-за запрета фильмов на русском языке.

На высказывание отреагировал мэр города Борис Филатов. Он написал, что его заместитель в последнее время часто позволяла себе публичные высказывания, которые провоцировали скандал. В связи с этим градоначальник предложил чиновнице уволиться.