Фильтрация и российские репарации. Как после войны будет восстановлен Донбасс

И со стороны сил АТО, и со стороны Луганска и Донецка есть огромное количество людей, заинтересованных в продолжении война, говорит Виктор Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

По окончании войны на востоке Украины, Донбасс не останетсяили "серой зоной", а будет восстановлен за счет российских репараций.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Донбасс будет восстановлен. Там будет проведена первичная демократизация, санация, фильтрация, полная демилитаризация. В социально-экономическом плане Донбасс будет восстановлен за счет репараций, которые будет выплачивать РФ Украине на протяжении десяти лет", — говорит политический эксперт.

Комментируя вопрос, кому выгодно затягивание войны на Донбассе и были ли у украинской власти возможности завершить вооруженный конфликт, Виктор Небоженко заметил: "Военных возможностей не было, а сама украинская власть не пользуется международным престижем. Но сегодняшняя война и со стороны зоны АТО, и со стороны Луганска и Донецка породила огромное количество людей, заинтересованных в ее продолжении. Это не только те, кто обогащается на военных поставках со стороны Кремля и Киева. Прежде всего, это те, кто наживается на огромных объемах контрабанды, которая проходит через Донецк и Луганск".

"Зона АТО и сепаратистские "республики" превратились в огромный международный контрабандистский хаб, который выгоден и Азии, и России, и Европе", — добавил директор соцслужбы "Украинский барометр".

Напомним, ранее эксперт рассказал, как после обострения ситуации, переходного периода и демилитаризации будет возвращен Крым Украине.

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