Финансовое истощение России работает, дает ДНР и ЛНР меньше денег – Тука

РФ уменьшает инвестиции в Крым, отметил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

Георгий Тука УНИАН

Финансовое истощениеработает, страна с каждым месяцем уменьшает

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц нашей страны Георгий Тука рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время он подчеркнул, что РФ также уменьшает инвестиции в захваченный Крым.

"Примерно месяца четыре, уже официально это не скрывается ни страной-оккупантом, ни представителями этих квазиобразований, Россия уменьшает с каждым месяцем финансовую помощь этим квазиобразованиям", — отметил собеседник.

Ранее Георгий Тука говорил, что самым слабым местом террористических ДНР и ЛНР является их поддержка со стороны России. Ознакомиться со сведениями чиновника можно здесь.