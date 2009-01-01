Фирташа задержали в Вене на основании европейского ордера, опубликованы фото из зала суда

Технически задержание не связано с решением суда и осуществляется на основании европейского ордера, выданного Испанией.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Австрии.
По ее словам, технически задержание не связано с решением суда и осуществляется на основании европейского ордера, выданного Испанией, где олигарха обвиняют в отмывании денег.
Напомним, что Дмитрий Фирташ был задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу американского Федерального бюро расследований 12 марта 2014 года. В конце того же месяца его выпустили на свободу под залог в 125 млн евро.
Фото: @shustry.