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Фирташа задержали в Вене на основании европейского ордера, опубликованы фото из зала суда

Сегодня, 19:19

Технически задержание не связано с решением суда и осуществляется на основании европейского ордера, выданного Испанией.

Фирташ, суд, Австрия
Фирташа задержали в Вене @shustry
Украинского олигарха Дмитрия Фирташа задержали в Вене во вторник, 21 февраля, вскоре после того, как австрийский суд разрешил его экстрадицию в США.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Австрии.

По ее словам, технически задержание не связано с решением суда и осуществляется на основании европейского ордера, выданного Испанией, где олигарха обвиняют в отмывании денег.

Фирташ, суд, Австрия
@shustry

Напомним, что Дмитрий Фирташ был задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу американского Федерального бюро расследований 12 марта 2014 года. В конце того же месяца его выпустили на свободу под залог в 125 млн евро.

Фото: @shustry.

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