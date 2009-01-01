Формирование коалиции против Порошенко. Как возвращение Саакашвили ударит по стабильности в Украине

Возвращение Саакашвили — это повод организовать новую волну наступления на Порошенко, говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Главред

Нашумевшая история c запретом на въезд в Украину лидеру партии "Движение новых сил", экс-губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузиибудет иметь продолжение.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Проблема в данной ситуации не в том, что Саакашвили не впускали в Украину (он, в итоге, все равно оказался на территории страны), а в том, что он добился этого путём грубого нарушения закона на границе. К сожалению, это является отражением того, что происходит внутри страны — наряду с борьбой за сохранение целостности Украины наблюдаются и полуанархические тенденции. Боюсь, что если анархические тенденции, связанные с грубым нарушением законов ради достижения любых целей и интересов (будь то интересы автомобилистов, ездящих на машинах с зарубежными номерами или интересы сторонников Саакашвили), будут сохраняться, это станет серьёзным вызовом для государства, причём не меньшим, чем сепаратизм или агрессия России", — считает политический эксперт.

"В любом случае, эта история ещё не закончилась — она будет иметь продолжение. А сейчас проблема не в имидже Украины, а в сохранении стабильности в стране и урегулировании сложившейся ситуации", — подчеркнул политолог.

"Что касается рейтингов, то на рейтингах Саакашвили отразится не конкретно эта ситуация, а всё, что происходило с ним после лишения гражданства. Думаю, что лишение его украинского гражданства было ошибкой. Так на ровном месте была создана проблема, которая в определённой степени сыграла в пользу Саакашвили. И сейчас власти приходится решать эту проблему, опять-таки с серьёзными потерями и рисками", — заметил глава "Пенты".

"Не думаю, что Саакашвили станет общенациональным лидером. Даже в данной ситуации решающую роль сыграл не он, а те оппозиционные лидеры, которые ему помогли. Самостоятельно Саакашвили ничего бы не сделал. Например, Юлии Тимошенко Саакашвили не нужен как партнёр, ведь он будет для неё потенциальной проблемой. То есть в случае победы между ними произойдёт то же самое, что сейчас происходит между Саакашвили и Порошенко. Это будет неизбежно", — уверен он.

"Поэтому для неё, и для Садового, и для некоторых других, кто ставит на Саакашвили как на лидера, (а это второстепенные политики вроде Наливайченко, Добродомова и т.д.), Саакашвили — скорее, повод для того, чтобы организовать новую волну наступления на Порошенко. Это повод попробовать организовать массовые протесты против президента и, возможно, на этой волне добиться проведения досрочных выборов. В принципе, именно это они сейчас и попытаются сделать", — говорит политолог.

"По сути, в этих событиях мы увидели формирование новой антипорошенковской коалиции", — резюмировал Владимир Фесенко.

Напомним, 27 июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Произошло это якобы из-за того, что он предоставил недостоверные сведения при подаче прошения о гражданстве, в частности о его судимости в Грузии.

Сразу же после этого Саакашвили уехал из Украины. Сначала он был в США, затем в Польше и Литве, после чего перемещался по Европе якобы по паспорту Украины.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября. Он утверждает, что имеет только одно гражданство — украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, "дать право отстоять" свое гражданство в суде.