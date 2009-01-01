Форпост с "Буками" в подбрюшье Украины. Генерал СБУ рассказал, зачем Россия наращивает силы в Крыму

Если Украина хочет выжить как независимое государство, ее задача №1 — укрепление обороны и безопасности, говорит Александр Скипалький.

Александр Скипальский Главред

Размещение Россией в оккупированном Крыму самоходных— закономерное явление, которое полностью соответствует российской военной доктрине.

Об этом экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду".

"В Крыму Россия занимается перевооружением, восстанавливает возможности размещения ядерного вооружения и осуществляет множество других шагов, превращая, таким образом, полуостров в милитаризованную зону, в форпост, который будет находиться в "подбрюшье" Украины, а также поможет Москве осуществлять контроль над Черным и Средиземным морями. Потому размещение в Крыму средств противовоздушной обороны — "Буков" — является вполне закономерным явлением, которое полностью соответствует российской военной доктрине", — говорит военный эксперт.

Он отметил, что "Бук" — не наступательное оружие, а средство противовоздушной обороны для уничтожения и перехвата ракет и других воздушных целей. "Допускаю, что Россия будет аргументировать такое размещение "Буков" в Крыму тем, что Украина уже несколько раз проводила учения и испытания своих ракетных мощностей над Черным морем, и что Москва будет использовать эти комплексы для охраны захваченных нефтяных месторождений в Черном море. Уверен, что мировому сообществу РФ будет представлять Украину как источник угрозы для себя, а все свои действия — попытками защитить захваченную Россией территорию — оккупированный Крым", — считает генерал СБУ.

"Глядя на степень милитаризации Крыма сегодня, я думаю, что это — только начало. И военные силы будут продолжать наращиваться на полуострове, — поделился мнением Александр Скипальский и добавил. — В таких условиях, если Украина хочет выжить как независимое государство, задачей номер один для нее должно стать укрепление сектора обороны и безопасности".

Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал в комментарии "Главреду", почему Россия сама себя пугает, размещая "Буки" в Крыму.

фото: militaryarms.ru