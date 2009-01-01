"Форпост Украины". Порошенко рассказал, где был похоронен проект "Новороссия"

Глава государства поблагодарил жителей Днепропетровской области за вклад в защиту Украины, ее суверенитета, территориальной целостности.

Порошенко рассказал, где похоронили "Новороссию" nv.ua

В Днепре развеялись планы России по расчленению Украины и был похоронен так называемый проект "Новороссия"

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления на церемонии открытия реконструированного здания диагностической поликлиники и отделения анестезиологии для новорожденных в Днепре, сообщает УНИАН.

Глава государства поблагодарил жителей Днепропетровской области за вклад в защиту Украины, ее суверенитета, территориальной целостности.

"Именно здесь, в Днепре, волны так называемой "русской весны" разбились о твердые, прочные днепровские пороги украинского патриотизма. Именно ваша решительная позиция не оставила врагу ни одного шанса на реализацию так называемого проекта "Новороссия". Именно здесь, в Днепре, он был похоронен нашими объединенными усилиями, и сейчас уже никто о нем даже не вспоминает", — подчеркнул Порошенко.

"В окрестных казачьих степях развеялись планы Путина о расчленении нашего с вами государства. Именно в этих краях и благодаря вам (жителям области) Украина выиграла генеральное сражение за свою целостность и за свою соборность. Именно это и есть форпост Украины на востоке", — сказал президент.

По словам главы государства, 21 тыс. военных было мобилизовано в Днепропетровской области за шесть волн мобилизации, и каждый пятый из мобилизованных пришел и добровольно записался в военкоматах для того, чтобы защищать Украину.

Как заявил Порошенко, в прошлом году из области по контракту пошли служить более 4 тыс. бойцов, еще сотни присоединились к ним с начала текущего года.

"Сегодня ваш прифронтовой край является настоящим и непоколебимым форпостом в защите Украины от российской агрессии, которая все еще продолжается", — резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее российский политолог объяснил, почему свернули проект "Новороссия".