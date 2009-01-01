Франция потребовала от России освободить всех украинских политзаключенных

Ситуация с соблюдением там прав человека, в первую очередь татарской общины, продолжает вызывать беспокойство, заявили в МИД Франции.

Российская Федерация должна освободить всех граждан Украины, задержанных в нарушение международного права

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Франции в Украине со ссылкой на брифинг, который сегодня состоялся во внешнеполитическом ведомстве этой страны.

"После более трех лет незаконной аннексии Крыма Россией ситуация с соблюдением там прав человека, в первую очередь татарской общины, продолжает вызывать беспокойство. Приговор, вынесенный 11 сентября Ахтему Чийгозу, заместителю председателя Меджлиса — традиционного представительного органа крымских татар, является печальной иллюстрацией этого", — говорится в сообщении.

"Франция и ее европейские партнеры считают запрещение российскими властями деятельности Меджлиса с апреля 2016 нарушением прав крымских татар. Поэтому мы призываем к освобождению всех лиц, задержанных в нарушение международного права. Напоминаем, что в соответствии с резолюцией 71/205 Генеральной Ассамблеи ООН, неправительственные организации, региональные и международные механизмы мониторинга прав человека должны иметь беспрепятственный доступ на всю территорию Украины, включая Крым и Севастополь", — подчеркивается в сообщении.

"Франция также напоминает, что не считает легитимными ни организации, ни результаты региональных выборов, проведенных в Крыму 10 сентября фактически существующей там властью. Она остается преданной полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Европарламент потребовал от России прекратить выдавать паспорта в Крыму и освободить политзаключенных.