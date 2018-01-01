"ФСБ действует свободно". Волонтер предупредил об опасности белорусских миротворцев на Донбассе

Мирослав Гай напомнил о проведении Беларусью на своей территории совместных с Россией военных учений.
В этом контексте он напомнил о проведении Беларусью на своей территории совместных с Россией военных учений "Запад-2017", арестах украинских активистов и бойцов, попавших на территорию Беларуси и отказе Беларуси в сотрудничестве с Украиной в военном производстве.
"ФСБ России свободно действует на территории Беларуси, соответственно наличие миротворческой миссии белорусских военных дает широкую возможность РФ заводить в Украину свою разведку. С Казахстаном — та же самая причина. Задайте себе вопрос — где, скорее всего, окажется русский разведчик, среди чьих миротворцев — шведских или белорусских? Думаю, ответ очевиден", — пояснил Гай.
Напомним, ранее Гай объяснил, как закон о реинтеграции Донбасса развяжет руки Украине.