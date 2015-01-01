ФСБ и охранка заставляют "силовиков" ДНР воевать на передовой — разведка

Такие мероприятия террористы начали проводить с начала января, отметили в Минобороны.

Оружие боевика, иллюстрация Reuters

На Донбассе(МГБ, охранка) заставляют личный состав "республиканских силовых структур" воевать в составе передовых подразделений боевиков.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что такие мероприятия начаты с 3 января.

"Продолжается снижение уровня укомплектованности личным составом передовых подразделений террористов в результате недовольства военнослужащих условиями службы и потери мотивации к ее продолжению", — отметили в пресс-службе.

По ее данным, это заставляет командование противника применять дополнительные меры для комплектования вакантных должностей. "Как правило, в передовые подразделения военнослужащих направляют для перевоспитания", — добавили в разведке.

Ранее сообщалось, что на востоке Украины личный состав одного из подразделений "7 отдельной мотострелковой бригады" (Брянка) террористической ЛНР отказался выполнять задачи на передовых позициях.