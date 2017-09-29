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"ФСБ не хватает креатива". Военный эксперт объяснил, зачем Кремлю "украинские диверсанты" в Крыму

Сегодня, 21:55

Основным потребителем подобной информации должно быть международное сообщество, отметил Тымчук.

ФСБ
Тымчук считает, что ФСБ не хватает креатива lenta.ru
Для дискредитации Украины в глазах международного сообщества Российская Федерация создает фейки о задержании украинских "диверсантов" в Крыму.

Об этом написал нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в колонке на "Апострофе".

По его словам, такие задержания проходят время от времени для того, чтобы показать — Украина якобы ведет против России серьезную диверсионную деятельность, с моментами на проведение терактов.

"Вспомните, сколько истерики было, когда в Крыму задерживали (якобы украинских диверсантов, — ред.), потом всплывало, что это было абсолютно постановочное задержание, постановочные кадры. То есть, все идет по одному и тому же сценарию", — отметил Тымчук.

Вместе с тем, он уточнил, что ФСБшникам, которые планируют эти операции, не хватает креатива. Все задержания проходят по одинаковым сценариям.

"Направлено ли это против непосредственно Украины? Я не думаю. Основным потребителем подобной информации должно быть международное сообщество, которое должно видеть, что Украина любыми способами ведет борьбу против российского народа и российской власти. Украине тут показывать нечего, мы не целевая аудитория для подобных операций", — считает эксперт.

Тымчук добавил, что также эта информация влияет на российское общество.

"И не исключено, что чем ближе к выборам президента РФ (весной 2018 года, — ред.), тем эти случаи будут чаще повторяться. Ведь внешняя угроза будет консолидировать гражданское общество, в данном случае, российское. И понятно, что здесь есть политические цели", — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанным в Крыму россиянином оказался предатель Украины.

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Крым, Украина, Россия, диверсанты, Тымчук
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