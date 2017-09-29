"ФСБ не хватает креатива". Военный эксперт объяснил, зачем Кремлю "украинские диверсанты" в Крыму

Основным потребителем подобной информации должно быть международное сообщество, отметил Тымчук.
По его словам, такие задержания проходят время от времени для того, чтобы показать — Украина якобы ведет против России серьезную диверсионную деятельность, с моментами на проведение терактов.
"Вспомните, сколько истерики было, когда в Крыму задерживали (якобы украинских диверсантов, — ред.), потом всплывало, что это было абсолютно постановочное задержание, постановочные кадры. То есть, все идет по одному и тому же сценарию", — отметил Тымчук.
Вместе с тем, он уточнил, что ФСБшникам, которые планируют эти операции, не хватает креатива. Все задержания проходят по одинаковым сценариям.
"Направлено ли это против непосредственно Украины? Я не думаю. Основным потребителем подобной информации должно быть международное сообщество, которое должно видеть, что Украина любыми способами ведет борьбу против российского народа и российской власти. Украине тут показывать нечего, мы не целевая аудитория для подобных операций", — считает эксперт.
Тымчук добавил, что также эта информация влияет на российское общество.
"И не исключено, что чем ближе к выборам президента РФ (весной 2018 года, — ред.), тем эти случаи будут чаще повторяться. Ведь внешняя угроза будет консолидировать гражданское общество, в данном случае, российское. И понятно, что здесь есть политические цели", — подытожил он.
Напомним, ранее сообщалось, что задержанным в Крыму россиянином оказался предатель Украины.