"ФСБ не хватает креатива". Военный эксперт объяснил, зачем Кремлю "украинские диверсанты" в Крыму

Основным потребителем подобной информации должно быть международное сообщество, отметил Тымчук.

Тымчук считает, что ФСБ не хватает креатива lenta.ru

По его словам, такие задержания проходят время от времени для того, чтобы показать — Украина якобы ведет против России серьезную диверсионную деятельность, с моментами на проведение терактов.

"Вспомните, сколько истерики было, когда в Крыму задерживали (якобы украинских диверсантов, — ред.), потом всплывало, что это было абсолютно постановочное задержание, постановочные кадры. То есть, все идет по одному и тому же сценарию", — отметил Тымчук.

Вместе с тем, он уточнил, что ФСБшникам, которые планируют эти операции, не хватает креатива. Все задержания проходят по одинаковым сценариям.

"Направлено ли это против непосредственно Украины? Я не думаю. Основным потребителем подобной информации должно быть международное сообщество, которое должно видеть, что Украина любыми способами ведет борьбу против российского народа и российской власти. Украине тут показывать нечего, мы не целевая аудитория для подобных операций", — считает эксперт.

Тымчук добавил, что также эта информация влияет на российское общество.

"И не исключено, что чем ближе к выборам президента РФ (весной 2018 года, — ред.), тем эти случаи будут чаще повторяться. Ведь внешняя угроза будет консолидировать гражданское общество, в данном случае, российское. И понятно, что здесь есть политические цели", — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанным в Крыму россиянином оказался предатель Украины.