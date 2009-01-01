ФСБ обвинила похищенных украинских пограничников в незаконном пересечении границы

На наших пограничников завели дело.

Граница Украины с Россией, иллюстрация dpsu.gov.ua

ФСБ России обвинилав незаконном пересечении границы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает УНИАН.

"Задержанным 3 октября за нарушение границы военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ" дела предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту исчезновения во время мониторинга государственной границы двух сотрудников отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда.

В последний раз пограничники выходили на связь 3 октября около 20:00. Впоследствии вблизи с. Знобь-Трубчевская на границе было найдено брошенное транспортное средство, принадлежащее одному из пропавших военнослужащих. При осмотре автомобиля были обнаружены мобильные телефоны пограничников.

Впоследствии в России заявили о задержании украинских пограничников.

Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, в России суд арестовал двух украинских пограничников, которые, патрулируя участок границы в Сумской области, попали в руки ФСБ.