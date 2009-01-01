ФСБ приказала охранкам ЛДНР ловить "украинских террористов": за бытовуху шьют связи с СБУ

У местного жителя изъято пару шашек взрывчатки и объявили "террористом международного класса на службе у СБУ".

Бойцы спецназа СБУ, иллюстрация ZN.UA

Руководствопотребовало от незаконных "министерств госбезопасности" донецкой и луганской "народных республик" резко активизировать борьбу с "украинским терроризмом".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данном военного эксперта, задача — любыми способами организовать наличие "доказательств" якобы ведущейся "активной террористической деятельности" украинских спецслужб и ВСУ на территории оккупированных районов. Отмечено инкриминирование задержанным за бытовые преступления уголовным элементам "связей" с украинскими ССО, ГУР МО и СБУ.

Например, в ЛНР местный житель, у которого было изъято несколько шашек промышленной взрывчатки, был объявлен "террористом международного класса на службе у СБУ", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что во "2-й мотострелковой бригаде" ЛНР выявлены многочисленные факты хищения боеприпасов самими же российскими военными.