ФСБ приказала охранкам ЛДНР ловить "украинских террористов": за бытовуху шьют связи с СБУ

У местного жителя изъято пару шашек взрывчатки и объявили "террористом международного класса на службе у СБУ".
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данном военного эксперта, задача — любыми способами организовать наличие "доказательств" якобы ведущейся "активной террористической деятельности" украинских спецслужб и ВСУ на территории оккупированных районов. Отмечено инкриминирование задержанным за бытовые преступления уголовным элементам "связей" с украинскими ССО, ГУР МО и СБУ.
Например, в ЛНР местный житель, у которого было изъято несколько шашек промышленной взрывчатки, был объявлен "террористом международного класса на службе у СБУ", добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что во "2-й мотострелковой бригаде" ЛНР выявлены многочисленные факты хищения боеприпасов самими же российскими военными.