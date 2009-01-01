ФСБ шьет Павлу Грибу подготовку теракта в российской школе

19-летний парень якобы планировал взорвать бомбу на линейке.

Павел Гриб фото: kommersant.ru

Стали известны некоторые подробности незаконного уголовного дела в отношении, почти два месяца назад арестованного ФСБ на территории Беларуси.

Содержащийся в СИЗО Краснодара Гриб обвиняется в содействии терроризму. По версии следствия, Павел якобы был связан с украинскими националистами и предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в школе, сообщает "Коммерсантъ".

Срок следствия по делу Гриба продлен до января 2018 года, в связи с чем представитель следствия обратился к суду с ходатайством о продлении ареста молодого человека до 4 января 2018 года. Обосновывая свое ходатайство, представитель следствия пояснил, что Павел якобы является приверженцем радикальных националистических взглядов УНА-УНСО и обвиняется в том, что склонял свою знакомую жительницу Краснодарского края совершить подрыв самодельного взрывного устройства на выпускной линейке в средней школе №26 города Сочи, пишет издание.

По мнению следствия, освобождение Гриба из изолятора нецелесообразно, так как молодой человек не имеет места жительства в России, является приверженцем радикальных взглядов, а его действия представляют большую общественную опасность. Что касается состояния здоровья обвиняемого, то, по мнению силовиков, у Павла Гриба нет тяжелых заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей.

На заседание Октябрьского райсуда Краснодара по продлению ареста не приехали ни родные 19-летнего парня, ни представители консульства Украины. Как пишет издание, родители молодого человека сочли приезд в Россию небезопасным.

Напомним, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына.

По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе №5 в Краснодаре.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медучреждение. 16 сентября из медицинского учреждения его вновь перевели в следственный изолятор.

фото: kommersant.ru