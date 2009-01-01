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ФСБ вербует боевиков ЛДНР на войну в Сирии, а российских зэков — на Донбасс

Сегодня, 14:27

Заключенным сулят досрочное снятие судимостей.

боевики, артиллерия
Артиллерия боевиков twitter.com/dubovoyslavyans
Установлены и подтверждаются многочисленные факты активной работы в подразделениях обоих "армейских корпусов" ЛДНР оперативных групп ФСБ РФ для вербовки боевиков для участия в вооруженном конфликте на территории Сирии в составе российских частных военных компаний.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook

Кроме того, по данным военного эксперта, из-за невозможности решить проблемы с доукомплектованием ряда "бригад" и "отдельных батальонов" 1-го и 2-го "армейских корпусов" на Донбассе личным составом, командование 8-й армии ВС РФ принято решение проводить работу по набору на воинскую службу среди граждан (как на оккупированных территориях Донбасса, так и в РФ), имеющих судимости (в т.ч. непогашенные).

Им обещают досрочное снятие судимостей и не привлечение к уголовной ответственности за совершенные ранее преступления, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, на днях в Сирии боевики ИГИЛ уничтожили генерал-лейтенанта российской армии Валерия Асапова.

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Тымчук, Информсопротивление, вербовка, Сирия, Донбасс, зэки, ФСБ, ЧВК
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