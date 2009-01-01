ФСБ вербует боевиков ЛДНР на войну в Сирии, а российских зэков — на Донбасс

Заключенным сулят досрочное снятие судимостей.
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
Кроме того, по данным военного эксперта, из-за невозможности решить проблемы с доукомплектованием ряда "бригад" и "отдельных батальонов" 1-го и 2-го "армейских корпусов" на Донбассе личным составом, командование 8-й армии ВС РФ принято решение проводить работу по набору на воинскую службу среди граждан (как на оккупированных территориях Донбасса, так и в РФ), имеющих судимости (в т.ч. непогашенные).
Им обещают досрочное снятие судимостей и не привлечение к уголовной ответственности за совершенные ранее преступления, добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, на днях в Сирии боевики ИГИЛ уничтожили генерал-лейтенанта российской армии Валерия Асапова.