ФСБ вербует боевиков ЛДНР на войну в Сирии, а российских зэков — на Донбасс

Заключенным сулят досрочное снятие судимостей.

Артиллерия боевиков twitter.com/dubovoyslavyans

Установлены и подтверждаются многочисленные факты активной работы в подразделениях обоих "армейских корпусов" ЛДНР оперативных групп ФСБ РФ для вербовки боевиков дляв составе российских частных военных компаний.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, по данным военного эксперта, из-за невозможности решить проблемы с доукомплектованием ряда "бригад" и "отдельных батальонов" 1-го и 2-го "армейских корпусов" на Донбассе личным составом, командование 8-й армии ВС РФ принято решение проводить работу по набору на воинскую службу среди граждан (как на оккупированных территориях Донбасса, так и в РФ), имеющих судимости (в т.ч. непогашенные).

Им обещают досрочное снятие судимостей и не привлечение к уголовной ответственности за совершенные ранее преступления, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, на днях в Сирии боевики ИГИЛ уничтожили генерал-лейтенанта российской армии Валерия Асапова.