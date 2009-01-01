Геращенко обвинила Россию: тормозит обмен заложниками на Донбассе

Контролируемые Россией боевики в ультимативной форме требуют амнистии, о чем они и заявили и на встрече гуманитарной подгруппы, и на заседании ТКГ.

Ирина Геращенко Главред

Украинская сторона в Минске в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает осуществить обмен заложниками в июне, однако представители Российской Федерации тормозят процесс.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала в Facebook.

В частности, Геращенко сообщила, что контролируемые Россией боевики в ультимативной форме требуют амнистии, о чем они и заявили и на встрече гуманитарной подгруппы, и на заседании ТКГ.

"Взамен мы получили информацию о 128 украинских заложниках, удерживаемых на территории ОРДЛО: где они, что с ними, включены ли они в списки на освобождение", — сказала представитель Украины.

"Украинская сторона еще раз подчеркнула, что мы требуем освобождения всех незаконно удерживаемых и готовы передать ради их освобождения всех, кто есть в списках ОРДЛО, и где украинское законодательство позволяет процедуру помилования. Мы готовы в июне выйти на освобождение. Главное — согласие и желание другой стороны, которые сегодня не были продемонстрированы", — заявила Геращенко.

Также она отметила, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что была проведена колоссальная работа, всесторонний и полный анализ всех списков.

"Мы готовы к освобождению в июне! А вот другая сторона снова тянет кота за хвост. Кстати, госпожа Лутковская обратилась с требованием посетить как украинскому омбудсмену тюрьмы на оккупированных территориях и навестить украинских заложников, но ей такого разрешения не дали", — сообщила Геращенко.

"Также во время заседания гуманитарной подгруппы звучал вопрос привлечения Международного комитета Красного Креста к процессу поиска пропавших без вести и создания соответствующего механизма. Так вот представители РФ и подконтрольные им ОРДЛО категорически отказались делегировать российских экспертов в эту группу, мол, "на Донбассе нас нет". Оружие, технику, наемников РФ щедро отправляет на оккупированные территории, а вот экспертов в группу по поиску пропавших без вести - нет. Вот такой ответ российской власти своему обществу, мамам и женам погибших в донецких степях "заблудившихся" солдат, пропавшим без вести россиянам-наемникам", — отметила Геращенко.

В свою очередь пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске призывает Российскую Федерацию вернуть Украине захваченные предприятия и отказаться от рублевой зоны на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

"В рамках политической подгруппы украинская сторона передала свои предложения по выполнению Минских соглашений. По нашему убеждению, следует вести речь, в частности, об отмене указа президента России о признании документов ОРДЛО; отмене псевдоуказа ОРДО об установлении квазиграницы; отказе от рейдерского захвата украинских и европейских предприятий на территории ОРДЛО; отказе от рублевой зоны на территории ОРДЛО; восстановлении Украиной контроля над границей и создании рабочей подгруппы по границе. Эти предложения украинская сторона передала в продолжение договоренностей дипломатических советников лидеров стран Нормандской четверки, достигнутых 6 апреля 2017 года", — заявила пресс-секретарь Кучмы.

Также она отметила, что "российская сторона вновь заняла пассивную позицию, не демонстрируя готовности выполнять взятые на себя обязательства".

Кроме того, по ее словам, украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске потребовала от Российской Федерации подать до конца недели списки лиц для осуществления обмена пленными в июне.

"В гуманитарной подгруппе украинская сторона предоставила итоги верификации, в которой приняли участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена Валерии Лутковской, а также матери удерживаемых лиц. Верификация прошла в полном соответствии с украинским законодательством и в соответствии со стандартами международного гуманитарного права, с соблюдением требований конфиденциальности и добровольности волеизъявления", — сообщила она.

"В числе запрашиваемых ОРДЛО лиц, ранее высказывавших нежелание быть перемещенными на неконтролируемую территорию, есть те, кто по закону уже вышел на свободу, таким образом, свобода их передвижения не зависит от государства, а государство Украина не имеет правовых оснований ни разыскивать их с целью верификации, ни принудительно перемещать их на территорию, временно неподконтрольную органам государственной власти Украины. Представители ОРДЛО продолжают затягивать работу и требуют провести верификацию тех, кто уже вышел на свободу, что само по себе абсурдно", — подчеркнула Олифер.

"Мы настаиваем: до конца недели должны быть поданы списки тех, кто может быть освобожден, с тем чтобы освобождение людей состоялось уже в июне", — добавила она.

Она подчеркнула, что Украина готова поставлять воду на оккупированные Россией районы Донецкой и Луганской областей, несмотря на существующие задолженности.

"В рамках экономической подгруппы речь шла об оплате поставок за воду, потребленную в ОРДЛО. Мы готовы поставлять воду и поставляем ее, несмотря на существующие задолженности. Следует особо отметить: с мирных жителей неподконтрольной Украине части Донбасса квазивласти ОРДЛО регулярно собирают деньги за воду, в связи с чем возникает вопрос о том, в чей карман идут эти деньги", — сказала пресс-секретарь Кучмы.

Кроме того, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская заявила в Facebook, что Российская Федерация на переговорах ТКГ в Минске пытается замещать роль агрессора, чтобы не нести ответственности.

В частности, Айвазовская задала риторический вопрос: "Возможно ли мирное урегулирование ситуации на Донбассе без признания роли каждого из участников конфликта, где РФ — агрессор, Украина — государство, которое РФ пытается уничтожит и урезать его суверенитет военными, политическими, экономическими методами, а руководители (не граждане Украины, которые оказались заложниками) ОРДЛО - пособники агрессора и соучастники преступления против народа Украины и государства?".

"Переговоры могут быть успешными тогда, когда роли четко определены, в противном случае РФ не несет ответственности ни за свои действия, ни за поступки своих приспешников, которые не являются самостоятельными субъектами", — убеждена она.

Айвазовская сообщила, что сегодня в Минске состоялось 63-е заседание ТКГ, на котором "РФ и ОРДЛО не считали нужным признавать очевидные вещи: никакие политические вопросы не будут эффективным инструментом урегулирования конфликта, если отсутствует должным образом реализованный этап безопасности".

Кроме того, она подчеркнула, что "РФ и ОРДЛО уже 9 месяцев блокируют все вопросы повестки дня, кроме формулы Штайнмайера, которая является частью дорожной карты, над которой работают в "нормандском формате".

"Таким образом, идет попытка не разрешения конфликта, а замещения ролей, где РФ ни при чем, а Украина ведет переговоры на низовом уровне не с субъектной стороной. Надеюсь, что элементы этого 9-месячного перформанса понятны нашим западным партнерам, и они не будут делать удивленные глаза по поводу того, что в повестке дня только повестку дня. Публично и непублично нужен баланс смыслов, которые дадут каждой из сторон возможность обсуждать все вопросы", — отметила Айвазовская.

Напомним, ранее Украина потребовала, чтобы боевики вернули захваченные предприятия законным собственникам.