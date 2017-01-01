Генерал-губернатор Канады сделала Порошенко "космический" подарок, фото

Глава государства во Львове встретился с канадской чиновницей.

Петр Порошенко встретился с Жюли Пайетт president.gov.ua

Во Львове президент Петр Порошенко встретился с генерал-губернатором Канады, астронавтом Жюли Пайетт, чиновница подарила ему фотографию Украины, сделанную в космосе.

Гостья лично сделала снимок, когда была в космосе, говорится на сайте украинского лидера.

"… госпожа генерал-губернатор Канады с первым визитом на украинской земле, однако сделала фото Украина из космоса, которое подарила главе украинского государства (Пайетт участвовала в двух космических полетах к Международной космической станции — в 1999 и 2009-м году — Ред.)", — отмечается в сообщении.

Порошенко назвал фото "фантастическим". "Это не было, знаете, техническое спутниковое фото — это фото, которое сделано с душой, лично госпожой генерал-губернатором, когда она была в космосе. Это фото будет всегда у меня, сейчас оно будет в президентском офисе. Я очень благодарен за такой подарок" — заявил он.

Жюли Пайетт подарила Петру Порошенко Украины, сделанное в космосе president.gov.ua

Также Порошенко и Пайетт посетили Яворовский военный полигон, который находится под Львовом.

Напомним, в начале ноября 2017 года в Канаде премьер-министр Владимир Гройсман подарил главе правительства страны Джастину Трюдо набор разноцветных носков украинского производства.